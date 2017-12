Cyclocross: Wout van Aert et Sanne Cant partent à l'assaut de la Citadelle de Namur

Les champions du monde belges Wout Van Aert et Sanne Cant tenteront de dompter la Citadelle de Namur ce dimanche à l’occasion de la 6e des 9 manches de la Coupe du Monde de cyclocross.

Le parcours spectaculaire du seul cross d’envergure internationale organisé en Wallonie s’annonce boueux par endroit et caillouteux, ce qui promet un grand spectacle avec les meilleurs spécialistes mondiaux de la discipline. Ce parcours sera presque identique à l’édition 2016 de l’épreuve. Le seul changement se situera au niveau de la zone d’arrivée qui a été déménagée de l’autre côté de l’Esplanade pour cause de travaux.

Vainqueur de la 5e manche de la Coupe du Monde, le 25 novembre à Zeven en Allemagne, le champion du monde Wout van Aert, dont la dernière sortie en cross remonte au 26 novembre à Hamme, a consacré ces deux dernières semaines à un stage personnel à Calpe en Espagne. Il espère avoir retrouvé ses meilleures jambes ainsi qu’une bonne régularité, jusqu’ici aléatoire cette saison. Il avait dû s’incliner en 2016 face au Néerlandais Matthieu van der Poel dans la dernière montée de la Citadelle. La bagarre entre le champion du monde belge et le champion des Pays-Bas et d’Europe, actuel solide leader du ranking UCI et de la Coupe du monde, s’annonce passionnante à Namur.

Van Aert n’a gagné à Namur qu’en catégorie espoirs en 2013 et 2014. A l’inverse, van der Poel peut signer un triplé après ses victoires en 2015 et 2016. Kevin Pauwels (2014 et 2012) et le Français Francis Mourey (2013) sont les deux autres coureurs au départ qui ont décroché les lauriers à Namur.

Côté féminin, Sanne Cant est annoncée comme la grande favorite sur les hauteurs de la capitale wallonne. La championne de Belgique, d’Europe et du monde en titre s’est imposée dans trois des cinq premières manches de la Coupe du Monde (Waterloo (Iowa/USA), Bogense et Zeven) dont elle est la solide leader. L’opposition viendra entre autres de la Tchèque Katerina Nash, lauréate de la première manche de la Coupe du Monde à Iowa City (USA), et de l’Italienne Eva Lechner, respectivement première et deuxième l’an dernier à Namur. La championne du monde suisse de mountainbike Jolanda Neff sera aussi à suivre.

