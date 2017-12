Ophélie, Cyril et Sara prêts pour Viva for Life (vidéos)

La 5 e édition de Viva for Life vient d’être lancée ce dimanche soir ! Les trois animateurs nous ont livré leurs impressions avant d’entrer dans le cube de verre et l’on peut dire qu’ils sont gonflés à bloc pour cette première en Brabant wallon.

L’opération Viva for Life (www.vivaforlife.be), qui en est cette année à sa cinquième édition, installe son cube pour une semaine dès ce dimanche sur la Grand-Place de Nivelles. Les animateurs radio de la RTBF Sara de Paduwa, Ophélie Fontana et Cyril seront enfermés dans ce studio durant six jours et six nuits, sans manger de nourriture solide, afin de récolter un maximum de dons pour les associations qui aident les enfants touchés par la pauvreté.

En plus de 144 heures de direct radio, l’opération sera relayée quotidiennement en télé. La chanteuse Nolwenn Leroy est la marraine de l’édition 2017.

Viva for Life, lancée en 2013 après la publication de chiffres montrant qu’un enfant sur quatre vit dans la pauvreté en Belgique francophone, a permis en quatre éditions (à Liège puis à Charleroi) de récolter environ 10 millions d’euros, au bénéfice de 153 associations menant plus de 250 projets. Le record de dons établi l’an dernier est de 3,452 millions d’euros.

Pour arriver à ce résultat, des milliers de bénévoles se mobilisent à travers tout le pays et divers événements ont été mis sur pied comme la course «Stairs for Life» qui s’est tenue jeudi à la Belfius Tower à Bruxelles.

En télé, Sébastien Nollevaux et Anne-Laure Macq animeront, sur la Une de 18h30 à 19h20 du lundi 18 au samedi 23 décembre, une émission quotidienne consacrée aux temps forts de l’opération, ainsi que deux «prime time» pour l’entrée et la sortie du cube. Les «nuits folles de Viva for Life» seront également diffusées sur la Une de minuit à 11h00 du matin.

Découvrez tous les détails des coulisses dans notre édition de La Capitale Brabant wallon de ce lundi et sur notre édition numérique