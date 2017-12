Viva for Life c'est parti: beaucoup de monde sur la Grand-Place de Nivelles malgré la pluie (photos)

Belga

Malgré la pluie froide, la Grand-Place de Nivelles était noire de monde dimanche soir, pour assister à la rentrée dans le « cube de verre » des animateurs de la RTBF Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Cyril, qui resteront six jours et six nuits dans ce studio pour assurer 144 heures de direct radio dans le cadre de l’opération Viva for Life. La marraine de cette cinquième édition, la chanteuse française Nolwenn Leroy, les a enfermés avant d’inaugurer la scène dressée entre le palais de justice de Nivelles et l’hôtel de ville. Un problème technique a retardé sa prestation, mais elle a pu commencer à chanter vers 21h00.