Le MPCC demande à Sky de suspendre Froome jusqu'à la fin de la procédure

Le Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC) a demandé à l’équipe cycliste anglaise Sky de suspendre volontairement Chris Froome jusqu’à la fin de la procédure. « Cela permettra au coureur et à son équipe de procéder à leur défense en toute quiétude et éviter les crispations chez de nombreux dirigeants et coureurs », a ajouté le MPCC dans un communiqué de presse diffusé lundi.

« Le cyclisme est une nouvelle fois tourmenté par une suspicion d’infraction aux règles anti-dopage internationales et c’est évidemment dommageable malgré tous les efforts qui sont faits en la matière », a déploré le MPCC après le contrôle anormal du Britannique Chris Froome.

Le MPCC a rappelé que les équipes membres de son mouvement, dont ne fait pas partie Sky, s’engagent à retirer immédiatement d’une épreuve un coureur recevant la première communication de son contrôle positif. « Ces dispositions que s’imposent les équipes membres du MPCC ont été prises dans un but évident de transparence dans l’intérêt de tous et du cyclisme », pouvait-on lire dans le communiqué.

Le MPCC a également réclamé à l’Union cycliste internationale (UCI) d’ouvrir une enquête suite aux révélations de Shane Sutton, ancien entraîneur de la Sky et de l’équipe britannique, qui a reconnu que certains médicaments nécessitant une autorisation à usage thérapeutique (AUT) auraient pu être utilisés pour améliorer les performances.

Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, a subi un contrôle antidopage qui a révélé une concentration de salbutamol, un médicament contre l’asthme, deux fois supérieure au seuil autorisé, lors de sa victoire sur le Tour d’Espagne en septembre.