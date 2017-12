Fermeture de Caterpillar Gosselies: la Belgique a déposé sa demande d'aide auprès de l'Europe

La demande concerne 2.585 travailleurs licenciés par Caterpillar et par les sous-traitants.

Le budget total de la demande d’aide financière estimé s’élève à 7,7 millions d’euros, dont le Fonds pourrait financer jusqu’à 60 %.

Entre 2009 et 2015, la Commission a reçu et approuvé 12 demandes de la Belgique pour un soutien financier du Fond d’ajustement à la mondialisation concernant 14.500 travailleurs de plusieurs entreprises, y compris Carsid, Arcelor, Ford Genk et Caterpillar. Le montant total demandé était de 34,6 millions d’euros. Le taux moyen de réintégration au marché du travail atteint à la fin de l’intervention du Fonds était de 56 %.