La rue Jean Jaurès de Montignies-sur-Sambre fait bien parler d’elle sur les réseaux sociaux. Un internaute a en effet posté une photo du réasphaltage à première vue pour le moins… approximatif. « On a contourné des voitures » peut-on même lire. « Ce buzz nous fait rire », assure de son côté Jean-Claude, un riverain. Ce qu’il s’est passé ? Les ouvriers ont simplement rebouché les trous de la rue de manière temporaire. « Et c’est mieux qu’avant ! »

Depuis plusieurs jours, cette rue de la métropole carolo est au centre de l’attention sur les réseaux sociaux. Et pour cause, on peut dire que l’asphaltage y est… artistique. Mais les ouvriers n’ont cependant pas laissé libre court à leur imagination et n’ont, encore moins, contourné des voitures qui étaient garées là.

« Contourner les voitures ? Mais pas du tout ! La preuve avec la mienne : je l’ai déplacée le temps qu’ils mettent le goudron. Ils ont empierré la rue qui était ouverte pour refaire les égouts et le gaz. Ils ont ensuite mis une couche de propreté. Ce buzz, je l’ai vu… Il me fait bien rire ! », assure Jean-Claude, un riverain de la rue. Si l’image prête à sourire, dans la rue Jean Jaurès, on est en réalité assez content.