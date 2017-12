Un flashmob organisé par 270 élèves nivellois (vidéo)

Les élèves de l’Athénée royal de Nivelles ont participé à un flashmob, ce lundi, sur la Grand-Place de Nivelles. Ils ont profité de l’occasion pour remettre un chèque de plus de 2.000 euros. Et ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin.

Tout à coup, les cris s’estompent. Le silence se fait roi, sur cette Grand-Place de Nivelles où Viva for Life a pris ses quartiers, cette année. Les 270 enfants de l’Athénée royal de Nivelles, jusque là un rien dissipés, se concentrent, s’alignent et fixent des yeux la maîtresse de cérémonie. Le grand écran, qui surplombe le grand cube de verre, met à l’honneur les héros du jour en retransmettant, en direct, leurs faits et gestes. Les premières notes de la chanson Shape of you, d’Ed Sheeran, sortent des haut-parleurs, les élèves peuvent entamer les premiers pas de leur chorégraphie, sous les yeux des membres de leur famille, ainsi que sous ceux de nombreux curieux venus assister à cette scène peu commune.

« Quand nous avons appris que le cube de verre serait ici, à Nivelles, nous avons cherché un moyen de participer à Viva for Life. Cela nous semblait être une nécessité, presque une obligation. C’est alors qu’est venue l’idée d’un flashmob. Et c’est moi qui l’ai menée à bien, en raison de ma profession et de mon rôle dans l’école », explique Séverine Lietart, professeur d’éducation physique et porteuse du projet.

Surtout, l’école a profité de l’occasion pour « récolter des fonds », et, accessoirement, pour « faire un peu de publicité ».

« Le défi était de taille, malgré tout, poursuit-elle. Nous n’avons répété que ces deux dernières semaines, même si l’idée n’est pas aussi jeune, et pas avec toutes les classes en même temps. Pour des raisons logistiques, elles étaient contraintes de se succéder, ce qui ne nous a pas facilité la tâche. En outre, il a fallu composer avec les différences d’âge des élèves. Certains ne sont qu’en deuxième maternelle, d’autres en sixième primaire. »

Un chèque de 2.000 euros

Reste que ce flashmob ne constituait qu’une fraction de l’initiative entreprise par les élèves. « Nous avons vendu diverses choses, ces dernières semaines. Nous avons été aidés, dans cette quête d’argent, par les élèves du secondaire, se réjouit Séverine Lietart. Nous avons donc pu récolter plus de 2.000 euros. » 2.247 euros, précisément, comme l’indique un chèque qu’un élève porte fièrement à bout de bras à la fin du flashmob.

Et ce n’est certainement pas fini. Élèves et enseignants se multiplient et unissent leurs efforts pour continuer à vendre différents produits, sur la Grand-Place de Nivelles, à proximité du grand cube de verre.

« Tous les bénéfices supplémentaires que nous réaliserons seront évidemment, eux aussi, donnés à Viva for Life », conclut-elle. De quoi contribuer à, peut-être, battre le record de dons de 3.452.310 euros, établi l’année passée. C’est, en tout cas, leur plus grand souhait