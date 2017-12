Viva For Life 2017, c’est parti ! Depuis ce dimanche, Cyril Detaeye, Ophélie Fontana et Sara De Paduwa sont enfermés dans le cube et se relaient durant 144 heures sur les antennes de VivaCité et de La Une pour récolter un maximum de dons. Mais les animateurs n’ont pas apprécié une séquence de l’humoriste Jules diffusée sur la radio concurrente, BelRTL !

Entre l’équipe de « Viva for life » et celle de BelRTL, c’est le clash !

Le message de Cyril sur Facebook a le mérite d’être clair : « Jules Humoriste et Jean-Michel Zecca sont donc capables de se moquer de @VivaForLife mais ne sont pas assez touchés par la pauvreté chez enfants pour faire un appel aux dons… Belle mentalité ! #VivaForLife ».

En cause ? Une séquence diffusée dans « C’est tout vu », l’émission quotidienne de Jean-Michel Zecca sur BelRTL, où Jules, le porte-parole des auditeurs, revient sur les bourdes radiophoniques et télévisuelles de la veille.

Et pour reprendre ses propres mots, il a proposé ce matin aux auditeurs « une petite incursion » dans « VivaForLife ». En cause ? Une intervention de Sara De Paduwa qui date de ce lundi matin où elle invite les auditeurs à rejoindre « la place de la Digue à Charleroi ». Une petite erreur, car cette année, Viva For Life se déroule à Nivelles !

Mais cette chronique de Jules n’a pas plu aux membres de l’équipe de Viva For Life. Sur le mur Facebook de Cyril Detaye, Ophélie Fontana réagit aussi : « Je partage ton sentiment… nul ». Le débat a même lieu entre Cyril et Fabrice Collignon de Bel RTL. « J’ai entendu la séquence. Soit tu en parles et tu fais un clin d’œil. Soit tu te tais », précise Cyril. « Mais pas juste se moquer du fait que ce n’est pas la bonne place qui est donnée à l’antenne. C’est très peu correct. »

Bref, la tension est à son comble entre les deux équipes. Il est vrai que Jean-Michel Zecca et Jules auraient pu rappeler aux auditeurs toute l’importance de faire un don. Durant le Télévie, les animateurs de la RTBF n’hésitent d’ailleurs pas à faire passer le message et à contribuer au succès de l’opération de RTL. Gageons qu’il ne s’agit là que d’un simple oubli qui sera réparé ce mercredi matin !

Viva For Life – n’oubliez pas de faire un don en cliquant ici !