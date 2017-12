Benoit et Michaella se sont encore un peu plus rapprochés ce soir dans l’Amour est dans le pré. Au programme de leur soirée romantique au Cap Vert : discussion très chaude et chanson d’amour.

Ils forment certainement le couple le plus emblématique de cette nouvelle saison de l’Amour est dans le pré. Benoit et Michaella étaient au Cap Vert, en vacances, pour apprendre à mieux se connaître. S’il le fallait encore. Les deux tourtereaux en ont donc profité pour passer une agréable soirée romantique. Au programme, dîner gastronomique et karaoké.

Deux moments forts pour le fermier et sa prétendante. En effet, pendant le repas, Michaella a décidé de savoir comment réagirait son homme dans des situations coquines. « Si je te dis que ce week-end, j’ai envie que tu viennes acheter de la lingerie avec moi… tu viens ? Tu me laisses choisir ou je choisis ? » lui a-t-elle demandé en plein repas. Pris au dépourvu, Benoit hésite avant de choisir le compromis « On regardera à deux ! ». Pas de quoi satisfaire la curiosité de Michaella qui a placé son homme dans une nouvelle situation. « Tu me dis que tu rentres dans cinq minutes. Il n’y a pas d’enfants à la maison et on est que tous les deux. Je t’attends à la maison, en petite tenue. Tu fais quoi ? » Un peu gêné, il finira par lâcher les mots tant attendus : « On va faire crac crac ».

Une conversation qui a visiblement enchanté Benoît qui a décidé de dédier une chanson d’amour à sa belle. Lors de leur soirée karaoké, il a repris la chanson Aïcha en modifiant légèrement les paroles pour utiliser le nom de sa prétendante.

Dans une déclaration qu’elle lui fera plus tard sur la plage, Michaella dira que ce karaoké de Benoit reste « son plus beau souvenir du voyage » et qu’elle n’oubliera jamais cette chanson. Un couple qui s’est définitivement trouvé !

