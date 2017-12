Le calvaire des habitants d'un immeuble à Montignies/Sambre: ils ont été privés d'eau chaude et de chauffage pendant plus d'une semaine

Les locataires du Porion nº3, un immeuble à appartements sociaux de la Sambrienne, à Montignies-sur-Sambre en ont marre : durant plusieurs jours, quasiment deux semaines, ils ont vécu sans chauffage ni eau chaude. La situation a pu être rétablie ce mardi, mais ici, on craint que cela ne se reproduise. Car c’est loin d’être la première fois qu’une telle situation ne se présente.

Entre 70 et 80 foyers privés de chauffage et d’eau chaude pendant plusieurs jours.

C’est un problème qui se répète, visiblement, d’année en année, ici, au bâtiment 3 du Porion, un immeuble à appartements de la société de logements de la Sambrienne, à Montignies-sur-Sambre.

Ici, depuis des semaines déjà, les locataires (plus de deux cents !) sont restés privés d’eau chaude et de chauffage durant plus d’une semaine . « J’ai attrapé une bronchite, c’est réellement handicapant », nous confie ainsi une locataire de l’immeuble. « La situation s’est rétablie ce mardi », tempère-t-elle. »

Du côté des responsables de la Sambrienne, son président Hicham Imane déclare assumer l’entièreté de la situation difficile que traversent les locataires du Porion.