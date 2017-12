Tournai : Lionel Rigolet, comme chez lui au CHwapi

Le chef étoilé Lionel Rigolet a fait l’honneur au CHwapi de visiter les cuisines des sites Union et Notre-Dame. Le chef du « Comme chez soi » voulait voir l’organisation d’une cuisine communautaire. Il a échangé son expérience avec le chef cuisine Philippe Delcourt. Les cuisiniers du CHwapi préparent d’une part les repas pour les personnes hospitalisées et d’autre part, les repas pour le personnel, servis au self. Les cuisiniers doivent faire attendtion au régime alimenatire des patients et chaque assiette est donc différente.

Le CHwapi a remporté le prix du meilleur cuisinier de collectivité il y a un peu plus d’un mois.