Jamel Debbouze irrité par une question délicate de Claire Chazal sur ses origines, il s'énerve: «Vous avez niqué l'ambiance» (vidéo)

Les origines maghrébines de Jamel Debbouze, sujet tabou ? En tout cas, il semble être lassé d’en parler. Interrogé sur son rôle de porte-parole de la communauté maghrébine lors des attentats, l’humoriste n’a pas mâché ses mots : « Encore aujourd’hui, on est obligé de creuser ce sillon. On est obligé de dire fort combien on est français, combien on est né ici, combien on vit les choses exactement de la même manière que n’importe quel Français de souche. »

« J’ai l’impression d’être étranger dans mon propre pays »

Jamel Debbouze est de nationalité française malgré ses origines marocaines. Il explique n’avoir pourtant jamais été considéré comme un véritable français, et à travers ses mots, on comprend qu’il en a souffert : « C’est schizophrénique que d’avoir l’impression d’être étranger dans son propre pays »

Délit de faciès

« On a le sentiment qu’on doit en faire deux fois plus, qu’on doit se justifier deux fois plus. Dès lors qu’il y a un mec qui a les cheveux et les yeux noirs, qui vient de Tunisie, d’Algérie ou du Maroc et qui fait quoi que ce soit, on doit s’expliquer, et c’est vrai que pendant les événements, j’ai été sursollicité, et je l’ai mal vécu, car ça me concerne au même titre que tout le monde », a expliqué Jamel.

Il conclura le sujet par : « Je suis issu de l’immigration, je ne le nie pas, j’en suis extrêmement fier. Mais on est en 2017, et vu tout ce qu’on a fait, vu notre histoire commune, ça ne devrait plus être un sujet », avant d’ajouter « Vous avez niqué l’ambiance, j’étais bien avant cette question. » La fin de l’interview se terminera quand même sur un sourire.