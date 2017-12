Tournai: Kajdanski - De Rycke: c'est «no comment»

À l’administration communale de Tournai, l’expression « c’est toujours le petit qu’on spotche » n’a plus cours depuis le licenciement des deux figures importantes de la vie culturelle et artistique tournaisienne que sont Dimitri Kajdanski et Jean-Pierre De Rycke. Dans les couloirs de l’Hôtel de Ville, certains employés ont le sourire. Enfin, on s’attaque aux personnes importantes qui ne font pas convenablement leur boulot. Le limogeage de Dimitri Kajdanski était dans l’air depuis quelque temps déjà. L’actualité a montré que le chef de service de la gestion culturelle et muséale n’était pas intouchable tout comme Jean-Pierre De Rycke, le conservateur du musée des Beaux-Arts. La procédure disciplinaire à l’encontre du conservateur et du candidat bourgmestre de Péruwelz a débouché sur un licenciement avec paiement du préavis. Le Collège a pris sa décision vendredi. Dimitri Kajdanski et Jean-Pierre De Rycke avaient auparavant été auditionnés. Et l’attitude du chef de service de la gestion culturelle et muséale avait surpris. Il était venu ‘les mains dans les poches’ devant le Collège sans avoir, nous dit-on, pris le soin d’étudier son dossier. Plusieurs avertissements lui avaient déjà été adressés dans le passé sur le manque d’efficacité de son travail. Surtout, lors des deux dernières législatures, les relations avec l’échevin en charge de la Culture étaient tendues.

Relations tendues

Avec Yves De Greef et Tarik Bouziane, rien n’a jamais fonctionné.

Nous avons rencontré Jean-Pierre De Rycke ce mardi sur la Grand-Place de Tournai.

