"Les Trophées des Belges du Bout du Monde": ces pépites qui font briller la Belgique !

En cette veille de Noël, Adrien Joveneau vous propose « Les Trophées des Belges du Bout du Monde » ! Une émission télé pour mettre à l’honneur celles et ceux qui font la renommée de notre royaume à l’étranger, en y travaillant et en s’investissant dans des projets novateurs, bons pour la planète et ses habitants.

Ces expatrié(e)s agrandissent les horizons de notre petit pays. Ils offrent aussi une lueur d’espoir et des exemples concrets de « success-stories ». Ils nous montrent que tout est possible…

Ce n’est pas tous les jours que j’enfile un costume-cravate pour aller faire une émission à 6hrs du mat mais le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et comme je reçois aujourd’hui des personnes qui le font bouger, je tiens à leur faire honneur…Pour présenter cette cérémonie avec moi, j’ai invité la femme le plus écoutée de France et…c’est une p’tite Belge : Charline Vanhoenacker, ex-collègue de la RTBF, devenue animatrice et chroniqueuse sur France Inter. Pour fêter nos retrouvailles, je l’embarque sur un fiacre au départ de la plus belle place du monde : celle de Bruxelles !

L’émission n’a pas encore commencé qu’elle me fait déjà hurler de rire, cela promet du plaisir…Et de l’émotion. Direction le Botanique où nous allons récompenser les 3 lauréats de cette édition 2017. Ils ont été choisis après une sélection par divers jurys et les votes des auditeurs, téléspectateurs et internautes.

C’est Rudy Demotte, ministre-président de la fédération Wallonie-Bruxelles qui remet le prix « Culture » à Amandine Lambert. Après avoir complété sa formation musicale et de danse aux 4 coins du monde, cette vaillante Tournaisienne pose ses valises à Santiago de Chili et y crée la compagnie de danse contemporaine « In n’out ». Un beau témoignage de résilience quand on sait qu’à 20 ans, Amandine se fait renverser par un bus lui brisant les os et sa carrière. A force de courage, elle remontera sur scène avec le succès que l’on sait…

Du courage, il en a à revendre : Denis Mukwege, « l’homme qui répare les femmes » au Kivu nous a rejoint pour remettre le prix « Solidarité » à une de ses consoeurs : Nathalie Dupagne, gynécologue fait le même job que lui au Gabon.

Nathalie Dupagne a fondé à Port-Gentil, l’ONG 3S (Santé/Sexualité/Sida) dédiée à la protection des femmes vulnérables, un travail de terrain dans ce pays où les jeunes filles de 25 ans sont parfois grand-mères. Elle est plus émue par la poignée de mains du docteur Mukwege que par son trophée. Cela lui donne plein d’énergie pour poursuivre son combat…

Last but not least, le dernier trophée récompense un survivant : Laurent Barbiot, médecin-urgentiste au Centre Louis Fleming de Saint-Martin aux Antilles. Comme tous les habitants de cette petite île, il a été frappé par le cyclone Irma qui a coupé Saint-Martin du reste du monde. Dans ce contexte difficile, son projet de télémédecine « Allo Irma » a trouvé tout son sens. Pascale Delcomminette, administratrice-générale de l’Awex et de WBI, lui a remis le prix « Innovation Technologique »

Outre ce trophée symbolique et le billet d’avion pour venir le chercher, les trois lauréats gagnent aussi la visite de notre équipe (ça je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un cadeau ;-). Nous irons chez eux, début 2018, pour réaliser un reportage sur leurs activités. En attendant, retrouvez-les dans notre émission spéciale aux côtés d’Axelle Red, ce 24 décembre à 13h45 sur la une télé

Bonnes fêtes et à très bientôt pour de nouvelles aventures !