Accompagnés de leur nouveau-né, Harry, Benjamin Maréchal et sa femme, Cécile, sont partis aux Etats-Unis. L’animateur a d’ailleurs publié une photo de la petite famille à Time Square.

C’est de là-bas que Benjamin Maréchal a donné des nouvelles de la petite famille avec un selfie posté sur son compte Instagram. L’animateur, blessé à la jambe, prend un peu de repos pour se rétablir au mieux et revenir en forme.