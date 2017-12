Mouscron: Raymond cherche des informations pour finir son livre

Raymond Bommerez possède une collection phénoménale de pièces anciennes et de jetons. Avec plus de 1.000 pièces, ce collectionneur envisage d’écrire un petit livre. Mais avant, il cherche des informations sur deux pièces de sa panoplie. Des pièces où il est inscrit « syndicat de Mouscron ».

Raymond Bommerez est un passionné de jetons. Ce retraité « depuis quelques années » était banquier, alors l’argent, il connaît. Et avec son expérience et son vécu, il n’avait aucun souci à se faire, concernant sa petite collection de pièces et de jetons. « Je possède plus de 1.000 jetons. Ils représentent l’histoire de Mouscron, de Charles Quint à Baudouin en passant par Albert II », explique-t-il. Mais qu’est-ce qu’un jeton exactement ? « Il s’agit d’un jeton ristourne qui pouvait être échangé contre des marchandises. Un jeton équivalait à un sac de charbon par exemple ».

Toutes les informations dans notre édition digitale.