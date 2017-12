La nuit passée, les animateurs de Viva for Life, sur la RTBF, ont revisité des jeux télévisés. Jean Barbera, l’animateur de télévision belge bien connu chez nous a (re)joué au Juste prix.

Vous souvenez-vous de Jean Barbera, l’animateur de télévision belge qui a participé furtivement à plusieurs émissions belges et françaises bien connues du public. Souvenez-vous, nous l’avions aperçu dans la Nouvelle Star, la Folle route 2, le Maillon faible, Fort Boyard, mais aussi dans la Roue de la fortune et le Juste prix. Justement, hier soir, l’animateur a retenté le jeu du Juste prix. Il a également été mis à l’épreuve du marteau par le Père Fouras.

Le thème de la nuit était « jeux et séries TV ». Les animateurs Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Cyril Detaeye se sont également pris au jeu, et les dons ont continué à arriver en nombre.