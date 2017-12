C’était la polémique média de ce mardi. Les animateurs de « Viva For Life » n’ont pas vraiment apprécié une séquence de l’humoriste Jules diffusée sur BelRTL dans « C’est tout vu », l’émission de Jean-Michel Zecca sur BelRTL. Pour Cyril, Jean-Michel Zecca et son comparse étaient « capables de se moquer de VivaForLife », mais n’étaient « pas assez touchés par la pauvreté chez enfants pour faire un appel aux dons ». Si les animateurs de BelRTL ont « corrigé le tir », ils l’ont fait à nouveau… dans la moquerie. Pas très chic

Hier, RTL – et Jules – promettait des excuses. Enfin, plutôt un rectificatif suite à cette tranche de rire diffusée dans sa chronique « le porte-parole des auditeurs ». Jules avait isolé une petite bourde de Sara De Paduwa extraite des nombreuses heures de direct de Viva For Life. « Mais promis, demain, Jules lancera un appel aux très nombreux auditeurs de Bel RTL et se rattrapera… avec une nouvelle séquence », nous avait-on annoncé ! C’était du bon teasing…

On a donc écouté « C’est tout vu » ce mercredi matin. Mais on n’y a pas vraiment entendu d’appel aux dons. Dans son « appel aux dons », Jules a cédé la parole à Ophélie Fontana au travers d’une séquence précédemment diffusée depuis le cube (ceci étant, sacré boulot de recherche dans les heures et les heures de direct du VivaForLife !), où l’animatrice renvoyait vers le site web du VivaForLife mais… en épelant erronément l’opération (« L-A-I-F-E » plutôt que « L-I-F-E »). Du pain béni pour Jules, « porte-parole des auditeurs ». L’occasion pour en remettre une couche était trop belle !

Pas d’appel aux dons, non, mais une réplique à l’égard de leur consœur de la RTBF : « J’ai appris qu’Ophélie aurait perdu son humour, ce que je ne peux pas imaginer un seul instant », lance Jean-Michel Zecca à l’antenne. Qui ajoute : « On t’embrasse, pense à t’aérer aussi dans le cube parce qu’à un moment donné, ça manque d’oxygène ! On ne se moque pas d’une opération aussi formidable que VivaForlife, je le dis sans démagogie aucune… »

Démagogie ou pas, pas sûr que si ces animateurs-là étaient amis avant, ils le restent après le cube. Il se murmure en tout cas que dans l’habitation de verre de la grand-place de Nivelles, le message de (non) solidarité est plutôt mal passé…