Le pic d'épidémie de gastro est attendu durant les fêtes: quelques conseils pour éviter de tomber malade

Tous les ans , des épidémies de gastro-entérite touchent des milliers de Belges. Pas de chance cette année, l’une d’entre elles commence juste avant les réveillons et risque de jouer les trouble-fête dans de nombreuses familles.

La gastro signe son grand retour depuis un mois en Belgique et l’épidémie vient de commencer. Les pharmacies sont prises d’assaut et les salles d’attente des médecins sont pleines à craquer.

> Médecins et pharmaciens témoignent : de plus en plus de malades poussent leurs portes.

> Quelques conseils pour éviter de tomber malade à l’approche des fêtes.