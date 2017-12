Camions de police, car et mini-bus: vaste opération policière aux abords du parc Maximilien et de la gare du Nord ce mercredi soir

C’est une lectrice qui a été la première à nous alerter. « Une opération organisée par la police pour emmener des clandestins ou des sans-papiers à lieu en ce moment au parc Maximilien » nous écrivait-elle après avoir reçu « plusieurs messages de personnes présentes sur place ». Ce mercredi 20 décembre, une descente de la police fédérale a bien eu lieu aux abords du parc Maximilien et de la gare du Nord de Bruxelles. Un événement qui a surpris les organisations citoyennes qui viennent en aide aux réfugiés. En effet, cela faisait plusieurs mois que cela n’était plus arrivé.

Vers 21h15, à l’heure où habituellement certains habitants du quartier viennent proposer un logement aux migrants pour passer la nuit au chaud, des camions de la police fédérale, accompagnés d’un car et de mini-bus, ont encerclé le parc Maximilien et la gare du Nord de Bruxelles. « La police fédérale des chemins de fer mène une action mercredi soir dans et autour de la gare du Nord de Bruxelles. Elle cible les migrants et les personnes sans-papiers. L’Office des Étrangers participe à l’action » a indiqué, quelques minutes plus tard, le service presse de la police fédérale

Le nombre de personnes contrôlées et/ou interpellées ne sera pas communiqué avant ce jeudi. La RTBF avance le nombre de 10 interpellations, en se référant aux informations obtenues de la part des organisations citoyennes.