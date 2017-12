Un facteur craque et jette le courrier au bord de la route

Depuis fin 2012, la Honnelloise Valérie Lisbet (photo) s’est lancée dans la production de glaces artisanales et a ouvert son commerce « Les douceurs d’Alys ». La commerçante livre ses glaces un peu partout dans la région de Mons. Comme elle l’avait fait l’année dernière, elle a chargé il y a quelques jours la société bpost de distribuer ses flyers dans les communes frontalières de Honnelles et de Quiévrain. « Il y avait plus de 3.000 prospectus. Mais je n’ai quasiment pas reçu de coups de téléphone. Les commandes ont été rares en décembre. J’ai été très surprise. »

> C’est un promeneur qui a découvert tous les flyers sur le bord de la route, jeté là par le facteur.

> Elle estime le préjudice à environ 3.000 euros : elle a déposé plainte. Témoignage.

> Contactée par nos soin, la société B-Post réagit à l’affaire.