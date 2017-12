Excès de vitesse: les Wallons conduisent (beaucoup) plus vite que les Flamands!

Les statistiques de la police fédérale concernant les infractions routières viennent de sortir pour le premier semestre de 2017. La vitesse excessive, qui reste une cause importante de mortalité, est en baisse depuis plusieurs années. Mais les plus gros dépassements de vitesse sont surtout l’apanage des Wallons…

Les statistiques regroupent les chiffres encodés par la police intégrée qui comprend la fédérale et les zones locales. Nous avons isolé les premiers semestres de 2014 à 2017 afin d’établir une comparaison sur 4 ans. Les zones de police locale les plus actives sont bruxelloises, mais le dépassement des limitations de vitesse y est moins effrayant. De manière générale, les excès de vitesse sont en baisse : ils passent de 1.742.674 infractions durant le premier semestre de 2014 à 1.712.323 pour la même période en 2017. Mais on y remarque rapidement certaines spécificités très régionales.

