Agathe Auproux donne la raison surprenante de son départ de Touche pas à mon poste! (vidéos)

La surprise avait été totale mardi soir pour les fans de « Touche pas à mon poste ». Dans un message posté sur son compte Twitter, la jeune femme avait annoncé son départ de l’émission de Cyril Hanouna, assurant qu’elle expliquerait les raisons très vite. Ce mercredi 20 décembre, comme promis dans le nouveau message qu’elle avait tweeté ce matin, la chroniqueuse a révélé la raison qui l’a poussé à quitter TPMP.

Les amis. J’ai pris la décision de quitter Touche pas à mon Poste. Je vous en dis plus très vite. Un grand merci aux équipes pour ces 8 mois exceptionnels. — Agathe Auproux (@agatheauproux) 19 décembre 2017

Merci pour tous vos messsages. Je m’exprimerai ce soir dans TPMP et je vous raconterai tout. Gros bisous à ce soir. — Agathe Auproux (@agatheauproux) 20 décembre 2017

Celle qui avait rejoint la bande en début d’année, et qui était rapidement devenue la coqueluche de Cyril Hanouna, connaissait un sacré succès auprès des fans de l’émission. Alors pourquoi vouloir partir ? Agathe Auproux a donné une réponse pour le moins surprenante dans l’émission. « Je vais quitter TMPT parce que je vais me lancer dans la chanson ». Une raison difficilement crédible à la vue de sa réaction et celles de ses camarades présents sur le plateau.

Vous le sentez arriver le canular ?