Le conducteur en délit de fuite à Cuesmes inculpé et relâché: il devra soigner des polytraumatisés de l'IMTR de Loverval

Le Parquet de Mons a indiqué mercredi que le conducteur de l’accident de lundi soir à Cuesmes avec délit de fuite s’est présenté de lui-même à la police mardi soir. Il s’agit d’un jeune homme de 23 ans, originaire de Mons et inconnu de la police. L’auteur a reconnu les faits.

Il a expliqué qu’il roulait trop vite et qu’il avait paniqué après l’accident. Il a été présenté mercredi après-midi à un juge d’instruction pour coups et blessures involontaires, avec circonstance aggravante de délit de fuite, faits pour lesquels il a été inculpé. Il a été relaxé par la juge d’instruction Laloux et libéré sous condition de trouver un travail bénévole au sein de la section des polytraumatisés de la route à l’IMTR de Loverval.

La victime, une jeune fille née en 1993 et domiciliée à Quaregnon, a été renversée lundi vers 22 heures sur la Place de Cuesmes (Mons) alors qu’elle traversait sur un passage pour piéton. Elle souffre entre autres d’une hémorragie cérébrale. Elle a été hospitalisée aux soins intensifs à l’hôpital Ambroise Paré à Mons. Le Parquet de Mons a indiqué mercredi que son état est stabilisé mais qu’il reste très préoccupant.