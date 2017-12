«Ryanair ne rallumera pas la guerre Liège-Charleroi», estime Jean-Luc Crucke

Il s’exprime dans Le Soir jeudi.

«Quand on voit l’aérogare qui a été construite pour les passagers à Liège, ce n’est pas pour accueillir des fourmis ou des coccinelles, c’est parce qu’on a imaginé aussi qu’on pouvait y accueillir des passagers», assure le libéral qui parle de complémentarité entre les infrastructures liègeoises et carolos.

«Il y a place dans ce pays pour la réussite de Charleroi et Liège, ainsi que de Bruxelles-National, chacun ayant des caractéristiques et des potentialités différentes», est d’avis le ministre des aéroports wallons. «Quant à rallumer la guerre entre les bassins de Liège et Charleroi, il n’y a pas de raison. Les deux aéroports wallons sont complémentaires. Avoir développé l’offre passagers à Charleroi et le fret à Liège ne signifie pas être hermétique à la complémentarité», explique-t-il.

Complémentarité

«La spécialisation de l’un ne doit pas empêcher l’autre d’agir. Pour que les complémentarités puissent se renforcer, il faut une structure. C’est ce qui a manqué dans le passé», note le ministre. Il précise qu’un comité stratégique dans lequel sont impliqués les responsables du gouvernement, de la Sowaer (Société wallonne des aéroports) mais aussi les gestionnaires des deux aéroports a été créé. Ce comité se réunira officiellement pour la première fois le 18 janvier.

«Les tensions entre les aéroports sont plus souvent entre les hommes, pas les structures», conclut-il.