Météo: un ciel plombé mais des températures atteignant 11 degrés par endroit

La nébulosité sera encore très abondante durant la journée de jeudi avec régulièrement de la bruine ou de faibles pluies sur l’ensemble des régions. Les températures seront assez douces avec des maxima compris entre 6 degrés sur les hauteurs ardennaises et 10 ou 11 degrés dans l’ouest du pays.

De la brume et du brouillard seront également présents en de nombreux endroits, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Durant la soirée et la nuit, l’atmosphère restera brumeuse. Des nuages bas et du brouillard seront encore présents en de nombreux endroits. Quelques faibles pluies ou bruines seront également possibles, principalement sur l’est du territoire, d’après l’IRM. Les minima varieront de 5 degrés en Hautes Fagnes à 9 degrés en plaine.

La grisaille persistera vendredi. Le ciel restera généralement très nuageux à couvert, avec parfois un peu de bruine. De faibles pluies seront également possibles principalement en Ardenne mais le temps deviendra plus sec ensuite. Il fera toujours doux avec des maxima compris entre 6 et 10 degrés.

Samedi et dimanche, le temps restera gris et doux, avec parfois un peu de bruine ou des faibles pluies, mais la plupart du temps, il fera sec. Les températures seront comprises entre 6 et 10 degrés.

Le jour de Noël, le temps restera très nuageux et généralement sec avec la possibilité de quelques timides éclaircies. Les maxima dans le centre oscilleront entre 6 et 7 degrés.