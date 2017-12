Hanouna souhaite un bon anniversaire à Macron en lui téléphonant en direct dans son émission (vidéo)

Cyril Hanouna a toujours des idées originales. Mercredi soir, il avait décidé de souhaiter son anniversaire au président Macron. Il lui a donc envoyé 40 sosies de Marilyn Monroe. Elles ont été empêchées d’entrer à l’Elysée et là-dessus, l’animateur a téléphoné au président... qui a répondu en direct.

Là-dessus, Hanouna lui a téléphoné et on a eu cet échange entre les deux hommes. Le président Macron a souhaité que les sosies ne prennent pas froid. Il a ensuite déclaré qu’il avait sa propre Marilyn et qu’elle s’appelait Brigitte (sa femme, donc).