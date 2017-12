Miss Franche-Comté avoue avoir volontairement échoué aux portes de Miss France 2018 et crée la polémique!

Au lendemain de l’élection de Miss France 2018, Mathilde Klinguer crée la polémique sur Facebook. Le 17 décembre, elle poste ceci :

« Je tenais à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m’ont soutenue. J’ai conscience que votre déception est grande et je vous dois d’être transparente. Lors de l’entretien de présélection des 12 finalistes Mercredi dernier, le jury m’a demandé si je me voyais avec la couronne de Miss France. Avec sincérité, et après mûre réflexion je leur ai répondu que je ne souhaitais pas porter la couronne mais que mon désir était d’offrir, malgré tout, à ma région un classement. Je suis fière et heureuse de porter les couleurs de la Franche-Comté, c’est avec grand plaisir que j’irai à votre rencontre tout au long de l’année. Avec toute mon affection. »

Incompréhension

En effet, ce soir du 16 décembre 2017, Mathilde Klinguer ne figure pas parmi les douze finalistes. Pour beaucoup de fans, c’est l’incompréhension : « Non mais sérieusement pourquoi se présenter si c’est pour dire ça… une autre qui en rêvait aurait pu être à votre place », « Ça, c’est n’importe quoi par contre, se présenter à l’élection Miss France mais ne pas vouloir la couronne ? ».

D’autres, plus mesurés, comprennent le choix de la jeune femme : « Je me demande si les gens se rendent compte de la pression qui est mise sur ces jeunes femmes ? Non je ne pense pas!! Elle s’est rendu compte que c’était beaucoup trop pour elle, et a été franche auprès du jury. C’est tout à son honneur ! Alors, qui êtes-vous pour la critiquer ? Mettez-vous un peu à sa place, elle est déjà Miss Franche-Comté, c’est déjà bien ».