Stars 80: «Sabrina a volé mon livre sur un plateau télé!», explique Olivier Kaefer

Stars 80, à l’origine RFM Party 80, c’est lui. Avec son ancien associé, Olivier Kaefer a remis sur le devant de la scène les vedettes de ces années-là. « Quand on a commencé, les gens pensaient venir assister à notre enterrement », nous dit-il. Le concept cartonne toujours aujourd’hui, mais sans Olivier. Son parcours de manager, toujours fasciné par les paillettes et plein de tendresse pour les artistes, n’a pas été sans embûche. Il le raconte dans un livre riche en anecdotes où les Lio, Amanda Lear, Patrick Juvet, Plastic Bertrand ou encore Jean-Luc Lahaye brillent d’une manière un peu différente…

Même si toutes les anecdotes que vous racontez dans ce livre, « Mes étoiles 80 » (aux éd. Pygmalion), égratignent un peu les artistes, vous leur donnez tout de même une belle image…

Oui, c’est même le cas pour votre chanteur belge Plastic Bertrand. C’est un artiste un peu difficile et un peu diva, il ferait mieux de redescendre d’un étage. Il ne faut pas oublier que la rumeur selon laquelle il ne chantait pas sur son disque s’est avérée… Mais, quand nous l’avons mis sur scène j’ai vu un vrai showman, le gars ne travestit pas son travail ! Il aime la scène. C’est dommage d’ailleurs qu’il n’a pas été l’interprète original de « Ça plane pour moi » parce qu’il aurait eu toute la légitimité, il sait très bien chanter. Et là déjà, je pense que c’était une affaire de gros sous : on le payait comme une marionnette et pas comme un artiste ! Et c’est bien dommage parce que ça a desservi après au succès du truc.

Quelles sont aujourd’hui les réactions des artistes à la lecture de votre livre ?

Eh bien ils n’en donnent pas ! J’ai eu vent que Sabrina a volé mon livre sur un plateau télé parce qu’elle avait peur que je dise des histoires sur elle. Je lui ai envoyé un texto : « si tu en es réduite à voler des livres sur des plateaux c’est triste. Si tu veux mon livre, tu me le demandes. » Les artistes, on est allé les chercher avec Hugues mon ancien associé. Certains étaient encore installés (comme Emile & Images et Jean-Pierre Mader) et d’autres n’existaient plus médiatiquement comme Début de soirée, car les deux garçons étaient fâchés. Il y a des artistes qu’on est allé chercher et qui aujourd’hui oublient qu’on existe. Tant pis…

Patrick Juvet, que vous aviez relancé, décide en quelques heures de se séparer de vos services pour vous remplacer par une personne dont il vient de tomber amoureux. Pas très reconnaissant…

Si j’attendais de la reconnaissance, je n’aurais pas fait ce métier ! Je ne cherche pas la lumière. Aujourd’hui, c’est le chéquier qui intéresse, ce n’est pas la personne qui leur donne du travail !

Le plus beau souvenir que vous garderez avec un artiste ?

J’ai une image magnifique de Lio, même si de temps en temps elle me casse les pieds, elle reste quand même la femme de ma vie. Nous étions au Portugal pour tourner une émission et elle me voyait me battre avec la journaliste pour avoir quelque chose de décent et elle m’a regardé avec ses grands yeux et elle m’a dit : « je t’aime ».

Un regret ?

D’être allé voir le spectacle « Stars 80 » au Stade de France alors qu’il m’échappait. J’aurais mieux fait de rester chez moi que de me sentir humilié comme ça, car tout a été fait sous le manteau.