Tournai : «La proximité des acteurs plaît aux gens»

Le spectacle Le Noël d’Anoki reprend ce jeudi dans la cathédrale, pour trois nouveaux jours et neuf prestations. Luc Petit, le metteur en scène, est ravi de pouvoir présenter cette œuvre dans sa région natale.

Il ne reste que ces jeudi, vendredi et samedi pour découvrir le spectacle « Le Noël d’Anoki » dans la cathédrale de Tournai. Après cela, toute la troupe prendra la route vers Bruxelles et Marche-en-Famenne.

Luc Petit a créé et mis en scène Le Noël d’Anoki, sur une idée et un texte de Michel Theux. Ce Tournaisien d’origine nous a confié les clés du succès de ce spectacle et le sentiment qu’il a en le présentant dans sa ville.

Il reviendra ensuite dans la région le 18 août 2018, pour présenter un hnouveau spectacle intitulé « Les fééries de Beloeil ».