Séisme à Mons: l'échevin Pascal Lafosse annonce son retrait du collège

Ce jeudi après-midi à 15h, l’échevin socialiste Pascal Lafosse a tenu une conférence de presse, convoquée en dernière minute. Elle se tenait dans le salon des portraits de l’hôtel de Ville. Pris dans la tourmente depuis l’information judiciaire lancée à son encontre ainsi que celle de son père Maurice Lafosse, l’échevin montois se retire du collège communal et redevient conseiller communal.

Le conseil communal à huis clos qui était prévu ce soir est bien sûr annulé.

« À la lumière de tout ce qui a circulé à Mons propos, à la lumière des accusations les plus virulentes, aujourd’hui, mon honneur est atteint », a déclaré Pascal Lafosse, ce jeudi après-midi devant la presse. « Face à l’agressivité démesurée et inqualifiable dont je fais l’objet, je préfère me retirer comme un homme libre. »

« Le climat politique est ainsi devenu délétère », a souligné Pascal Lafosse. « J’assume les actes posés au départ de mon cabinet d’échevin de la Ville de Mons. Celles et ceux qui travaillent avec moi ont agi de bonne foi croyant bien faire. À ma connaissance, l’association (« La Persévérance ») assume pleinement ses obligations conformément à son objet social. Les rapports d’activités le prouvent. Des gens en témoignent aussi. Tous les administrateurs sont bénévoles. »

Dans un communiqué, le bourgmestre de Mons, Elio Di Rupo (PS), et les membres du collège Communal ont indiqué avoir pris acte de la décision prise par Pascal Lafosse de quitter son poste d’échevin. « Je remercie Pascal pour son acte courageux qui, je l’espère, permettra de retrouver de la sérénité au sein de la Ville », a souligné Elio Di Rupo.