La vidéo de la honte: il jette son chien hors de la voiture et l'abandonne en pleine rue (vidéo)

La scène se déroule chez nous, au Thier-à-Liège. Sur une vidéo amateur, on aperçoit un individu jeter son chien hors du véhicule, avant de redémarrer en trombe. Le pauvre petit chien, très craintif, a disparu pendant plusieurs heures, avant d’être retrouvé.

Ces tristes images ont été diffusées sur Facebook peu avant midi ce jeudi, et elles provoquent l’indignation. On y voit un homme s’arrêter sur le bord de la route, avant d’ouvrir la portière arrière. Il attrape violemment un petit chien blanc, avant de le jeter au sol. Il remonte alors dans sa voiture, et l’abandonne.

Vers 15h, le chien avait été vu pour la dernière fois au niveau de la rue N. Pietkin, et avait disparu. « La SRPA de liège ne se déplace pas si le chien n’est pas capturé. J’ai essayé de le prendre mais il est très craintif et s’est sauvé à chaque tentative », écrivait Jean-Louis Balck, qui a partagé la vidéo sur Facebook.

Vers 16h, heureux rebondissement pour ce petit chien, qui se prénomme Vanille : il a été retrouvé ! Il s’agirait d’une querelle de famille qui a mal tourné… Le propriétaire du chien était en réalité le beau-fils de l’homme qui a abandonné le chien, d’après ce que l’on peut lire dans les commentaires d’un avis qui stipule que le chien a été retrouvé.

Vanille se promenait dans le jardin d’une dame de Thier-à-Liège, qui l’a recueillie. Le chien a ensuite été récupéré par la police de Liège. Toujours d’après l’avis publié dans Animaux perdus/trouvés/volés en Belgique, l’animal serait adopté par une autre famille, « afin que cela n’arrive plus ».