Retrait de l'échevin Pascal Lafosse: le MR réclame qu'il ne soit pas remplacé

Le groupe MR au conseil communal a réagi à l’annonce de Pascal Lafosse. L’échevin socialiste des Sports, des Fêtes et de la Mobilité a fait part, ce jeudi à 15h au cours d’une conférence de presse, de son intention de se retirer du collège montois. Les libéraux saluent la décision et réclament que l’élu ne soit pas remplacé « dans un esprit d’économie et de bonne gouvernance ».

« Dès mercredi dernier, après la diffusion du JT de la RTBF de 19h30, le MR demandait la démission de l’Echevin Pascal Lafosse suite à l’utilisation à des fins partisanes et politiques de l’ASBL « La persévérance », mieux connue sous le nom de « Maison d’Emilie ». Après une semaine d’atermoiements, nous avons enfin été suivis et le bon sens a repris ses droits. Nous saluons dans l’intérêt de la Ville de Mons la décision de Monsieur Pascal Lafosse qui a bien dû se rendre à l’évidence et ne pouvait plus nier la réalité. Néanmoins, il serait trop facile de faire comme si rien ne s’était passé, » développe le groupe MR au conseil communal dans son communiqué. « Cette affaire a mis au jour le clientélisme au quotidien, celui qui fait tant de mal à notre Région et empêche son développement. »

Les libéraux montois réclament « sans attendre » : une analyse des points APE, déjà en cours, auprès du Ministre Pierre-Yves Jeholet ; Un nouveau contrat de location pour l’appartement deux chambres utilisé par la Maison d’Emilie pour 70,00 euros par mois et loué par l’immobilière sociale Toit&Moi. Et une remise à plat des aides de la Ville et en particulier de la camionnette servant au taxi social.

« Par ailleurs, Monsieur Lafosse sera toujours conseiller communal dans le groupe PS. À ce titre, nous attendons que le Président de la Fédération PS de Mons Borinage Nicolas Martin prenne enfin ses responsabilités. De telles pratiques entachent la politique et ne sont pas plus acceptables dans le chef d’un Echevin que d’un conseiller communal. Il serait temps, après les affaires Taulet et les problèmes du Manège en plus du cas Lafosse, que le Président de la Fédération PS prenne conscience et assume enfin son rôle », poursuivent-ils. « Enfin, à 10 mois des élections, nous demandons dans un esprit de bonne gouvernance et d’économies que Monsieur Lafosse ne soit pas remplacé par un autre Echevin mais que ses compétences soient redistribuées entre les membres actuels du Collège. Nous suggérons la répartition suivante : le sport à Monsieur Marc Darville ; les fêtes à Monsieur Achile Sakas ; la mobilité à Monsieur Elio Di Rupo. »