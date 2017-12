La Fédération socialiste de Mons-Borinage salue le geste de P. Lafosse

« Ce geste d'apaisement permettra à Monsieur Lafosse d'apporter des explications dans un climat nettement plus serein que celui des derniers jours, où certains responsables politiques l'ont condamné avant même de l'avoir entendu, rompant ainsi toutes les règles les plus évidentes en matière de respect des droits de chacun et de gouvernance sérieuse et responsable, »souligne Nicolas Martin, le président de la Fédération socialiste de Mons-Borinage et par ailleurs Premier échevin à Mons.« À l'image de la procédure qu'elle a elle-même déclenchée dans les 24h qui ont suivi la diffusion du reportage de la RTBF en saisissant sa commission de vigilance, la Fédération estime que de telles situations doivent en effet déboucher sur un débat contradictoire serein, qui ne ferme pas les yeux sur les faits énoncés, mais qui ne tombe pas non plus dans la facilité de l'exploitation médiatique et politique dont certains se sont fait les spécialistes dans notre région. »