Retrait de P. Lafosse:«le retour à plus de sérénité», dit Ecolo

Le groupe Ecolo a pris acte du pas de côté de Pascal Lafosse, « après plus d’une semaine de turpitude. » L’échevin socialiste des Sports, des Fêtes et de la Mobilité a fait part de son intention de se retirer du collège montois.

« La position des écologistes a toujours été celle-ci: que l’échevin fasse un pas de côté le temps que les instances wallonnes fassent leur travail. Nous renvoyons d’ailleurs à l’ensemble de nos communiqués et paroles publiques qui ont toujours été de cette teneur. Quelques heures avant le conseil communal, la majorité semble enfin avoir pris la mesure du problème et nous apprenons que l’échevin redeviendra conseiller communal. Ce pas de côté permettra d’arrêter ce mauvais vaudeville où chaque jour la ville de Mons est salie et permettra de ramener un peu de sérénité le temps que les ministres wallons et la justice donnent les suites utiles à cette affaire, »développent les Ecolos montois.« Nous rappelons qu’au delà de l’aspect légal, il existe un devoir d’exemplarité que doit avoir un mandataire public en dehors de l’exercice de ses fonctions. Cette exemplarité éthique a toujours été demandée par le groupe Ecolo depuis de nombreuses années par les élus actuels et les anciens. Considérer que la campagne communale influence notre jugement est intolérable; de l’affaire Lecoq en 2008 à l’affaire Lafosse en 2017 en passant par le bal aux lampions subsidié, l’affaire Urbain, l’affaire Taulet à la province... Force est de constater que les écologiste ont toujours tenu le même discours. »

Ecolo regrette néanmoins que le Conseil communal de ce soir soit annulé :« ce n’est pas parce que l’échevin fait un pas de côté qu’il ne reste pas des questions en suspens que nous ne manquerons pas de poser au conseil communal de janvier, » concluent-ils.