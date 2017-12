Triple homicide de Visé: Amédeo Troiano introduit un nouveau recours

Amédeo Troiano (38 ans) continue de clamer son innocence. Après avoir vu son pourvoi en Cassation rejeté, il a décidé d’introduire un nouveau recours. Le 23 février dernier, il a été condamné à la perpétuité pour l’assassinat du banquier Benoît Philippens et pour les meurtres de Carol Haid et du jeune Esteban Counet.

« Vous avez détruit ma vie. Je n’ai pas tué ces personnes ». C’est en ces termes qu’Amédeo Troiano s’était adressé au jury populaire en cette journée du 23 février 2017. Depuis sa cellule de la prison de Huy, l’homme continue de nier les faits, à savoir l’assassinat du banquier Benoît Philippens et les meurtres de Carol Haid et du jeune Esteban Counet. Immédiatement après le verdict de culpabilité, il avait d’ailleurs introduit, via ses avocats (M es Wilmotte et Zevenne) un pourvoi en Cassation.

> Cette semaine, Me Wilmotte a rendu visite à son client pour lui faire signer un nouveau recours devant une autre juridiction.

NOTRE SUPPLEMENT EXCLUSIF

Téléchargez-le ICI dès ce vendredi !

Nos révélations sur les 30 drames qui ont marqué 2017…