Les responsables de six crèches bruxelloises ont un niveau de néerlandais insuffisant

Belga

Les responsables de six crèches situées en Région de Bruxelles-Capitale n’ont pas une connaissance suffisante de la langue néerlandaise, rapporte jeudi Kind&Gezin, le pendant flamand de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). Le décret relatif à la garde d’enfants du 1er avril 2014 prévoit pourtant cette exigence linguistique et la période transitoire se termine à la fin de l’année.