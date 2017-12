Va-t-on connaître un nouveau rebondissement dans l’affaire des Tueries du Brabant ? La télévision locale TV oost a en tout cas révélé un fait très intéressant ce jeudi soir. La semaine dernière, Jef Vermassen a rencontré un homme sur son lit de mort qui avait exprimé le souhait de le rencontrer « car il avait des révélations à faire sur les Tueries du Brabant et voulait les dire avant sa mort ». Le célèbre avocat l’a donc rencontré et enregistré l’entièreté de la conversation.

« J’ai eu une conversation très longue. Je l’ai enregistrée sur cassette et livrée à la cellule de recherche, l’homme est mort en paix le lendemain. Je suis content que l’information nous soit parvenue et que nous puissions la transmettre. L’info vaut ce qu’elle vaut mais elle me semble utile et important. C’est peut-être un élément qui peut éclaircir une pièce du puzzle ».

Le site de la télévision flamande précise que le témoin n’était pas un gendarme et qu’il ne faisait pas partie de la bande de Nivelles. L’homma a été « accidentellement impliqué » dans l’affaire. Pour le moment, et pour ne pas nuire à l’enquête, l’avocat Jef Vermassen ne veut pas divulguer d’autres détails. Mais il précise tout de même que « les révélations peuvent conduire les enquêteurs à des personnes appartenant au gang de Nivelles. Mortes ou vivantes ».