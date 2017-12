Oupeye: le braqueur frappe la boulangère et fuit sans butin

Une tentative de braquage a eu lieu ce jeudi, vers 16h30, dans une boulangerie située à Oupeye. Un braqueur a réclamé le contenu de la caisse du commerce. La victime lui a répondu « non ! »... Cela lui a valu un coup de crosse sur la tête mais a mis en fuite le malfrat.

Une tentative de braquage a eu lieu ce jeudi, à Oupeye, dans une boulangerie située dans l’avenue Reine Astrid. Un homme encagoulé et armé a débarqué sur le coup de 16h30 dans le commerce.

L’individu s’est retrouvé face à une employée et a réclamé le contenu de la caisse du commerce. La victime lui a alors répondu sèchement « non ! ». Le malfrat lui a alors porté un violent coup de crosse sur la tête... et a pris la fuite, sans emporter le moindre butin, indique la zone de police Basse-Meuse.

Le « braqueur » est activement recherché.