Un animateur TV canadien tue un puma, en cuisine quelques morceaux et suscite la controverse

Steve Ecklund de la chaîne canadienne WildTV, a posté début décembre sur sa page Facebook des photos avec son trophée de chasse aux pieds, ou brandissant deux grands morceaux de viande, découpés ensuite dans une poêle.

« Depuis le terrain jusqu’à la table dans la même journée », a commenté sur ces photos l’animateur de l’émission « The Edge » de cette chaîne nature, déclenchant des réactions de colère ou au contraire de félicitations pour une chasse légale, ouverte en Alberta pour trois mois à compter du 1er décembre.

Une des réprobations les plus cinglantes a été adressée par Laureen Harper, épouse de l’ancien chef du gouvernement conservateur.

What a creep. Chasing a cougar with dogs until they are exhausted then shooting a scared, cornered and tired animal. Must be compensating for something, small penis probably.https://t.co/UspnQEdWdL