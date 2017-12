Lors de l’élection précédente, à trois reprises, les candidates avaient dû se « déshabiller ». Et en maillot deux pièces, nos Miss ne s’étaient pas contentées de défiler simplement : elles avaient aussi dansé ou plutôt s’étaient trémoussées... Pas du goût de tous les téléspectateurs !

Désormais, il n’y aura plus que deux passages en petites tenues, et plus trois : « Comme le veut la tradition », et comme ce fut le cas la semaine dernière encore lors de l’élection de Miss France, nous dit Philippe Zrihen, directeur des chaînes AB en Belgique.

Pour rappel, AB3 est toujours le diffuseur francophone de la soirée d’élection de Miss Belgique. Tout du moins, jusqu’au 13 janvier prochain. Après, « on verra… »

> Trop de bikini lors des dernières élections ? Ce n’était en tout cas pas du goût de tous les téléspectateurs.

> Certains passages devenus « tradition » du show resteront lors de la cérémonie : voici lesquels.