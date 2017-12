Tomy Delmotte, 26 ans, est décédé durant la nuit du 23 au 24 septembre dernier à la sortie d’une discothèque de Gosselies. Le jeune homme a reçu un coup fatal. Peut-être d’Anas Ateyaoui, 27 ans, champion de boxe ? Aujourd’hui, les parents de Tomy se battent pour que le responsable de la mort de leur fils soit puni. Un combat qui s’annonce long puisque la reconstitution a soulevé de nombreuses autres questions. L’enquête suit son cours et les parents de Tomy espèrent que justice se fasse.

Les parents de Tomy souhaitent que la justice soit rendue et que le tueur de Tomy prenne une lourde peine.

Cette nuit de septembre a noirci à jamais le quotidien des parents de Tomy. Leur fils a été tué après avoir reçu un coup fatal de la part d’un champion de boxe. Le coup serait parti après que Tomy ait tenté de calmer une altercation survenue entre l’un de ses amis et Anas, le boxeur, alors qu’ils se trouvaient encore dans la discothèque. Le motif ? Une cigarette, semble-t-il. Quelques instants plus tard, Anas décide de suivre Tomy à l’extérieur et le frappe. Retrouvé inconscient sur un parking à quelques mètres de la boîte de nuit, Tomy est finalement décédé dans l’ambulance. Le jeune homme était venu fêter la signature de son nouveau contrat avec ses amis.

> Pour le père de Tomy, Anas ment sur le déroulement de la soirée.

> Il nous livre son témoignage : « Tomy était exceptionnel ».

