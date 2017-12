Steve Ecklund de la chaîne canadienne WildTV, a posté début décembre sur sa page Facebook des photos avec son trophée de chasse aux pieds, ou brandissant deux grands morceaux de viande, découpés ensuite dans une poêle. « Depuis le terrain jusqu’à la table dans la même journée », a commenté sur ces photos l’animateur de l’émission « The Edge » de cette chaîne nature, déclenchant des réactions de colère ou au contraire de félicitations pour une chasse légale, ouverte en Alberta pour trois mois à compter du 1er décembre.

Une des réprobations les plus cinglantes a été adressée par Laureen Harper, épouse de l’ancien chef du gouvernement conservateur. « Quel type écoeurant. Chasser un puma avec des chiens jusqu’à ce qu’ils soient épuisés, puis abattre un animal acculé, apeuré et fatigué. Ca doit être pour compenser quelque chose, un petit pénis sans doute », a-t-elle posté sur son compte Twitter. « Tuer par amusement me rend malade », a-t-elle ajouté en soulignant qu’elle était de descendance de chasseurs et de pêcheurs.

Etonnés par la virulence d’une personne de cette notoriété, certains ont pensé que le compte avait été piraté. Pas du tout, a assuré Mme Harper car « j’étais vraiment en colère qu’un type aille jusqu’en Alberta pour tuer un superbe puma pour qu’il puisse le cuisiner ».

Déluge de commentaires

La publication de Steve Ecklund a provoqué un déluge de commentaires révoltés, le plus souvent orduriers, ou aussi déplorant l’impact de la chasse sur la faune sauvage. « La nature n’a pas besoin de gens comme vous pour tuer les grands prédateurs, elle a son propre équilibre », a posté un internaute.

A l’inverse d’autres, souvent des chasseurs, ont salué la performance et tenté de tempérer les colères. « Félicitations Steve », « Belle prise », « Superbe puma » ou « Il n’y a pas de pénurie connue de pumas », sont quelques-uns des messages en soutien à l’animateur.

Interrogée, la chaîne WildTV n’avait pas fait de commentaire jeudi.