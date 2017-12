Un train tombe en panne sur une des six voies de la jonction Nord-Midi: derrière, d'autres trains attendent

Le train 7515, qui reliait Mouscron à Schaerbeek, est tombé en panne vendredi matin aux alentours de 9h, bloquant une des six voies de la jonction ferroviaire Nord-Midi. Trois autres convois sur la même voie que le train en détresse se retrouvent également à l’arrêt. Des perturbations sont à prévoir bien que l’heure de pointe matinale soit terminée, indiquent Infrabel et la SNCB.

«Un train est à l’arrêt sur la jonction Nord-Midi et trois convois sont coincés derrière lui. Un train de dépannage a été envoyé pour dégager le train en panne», a expliqué le porte-parole d’Infrabel, Arnaud Reymann.

«Le trafic est interrompu sur la voie 5 entre Bruxelles-Central et Bruxelles-Midi», a pour sa part indiqué la porte-parole de la SNCB, Elisa Roux, qui estime à un millier le nombre de navetteurs à bord des trains bloqués. «Le premier train bloqué derrière celui en détresse assurait la liaison Nivelles-Anvers. Une fois que le train en panne sera évacué, il pourra avancer normalement. Le second train, qui reliait Binche à Turnhout, est partiellement à quai, ce qui fait que les voyageurs pourront être évacués selon une procédure de sécurité. Un train de secours va par ailleurs remorquer le troisième convoi, qui circulait entre Grammont et Schaerbeek», a-t-elle ajouté.

On ignore pour l’instant combien de temps sera nécessaire pour rétablir la circulation des trains sur ce tronçon.