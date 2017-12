Quatre personnes à l'hôpital après une intoxication au CO à Wavre

Plusieurs personnes ont été intoxiquées au CO ce vendredi matin, vers 7h, dans un immeuble wavrien situé dans l’avenue du Champ de Course. Tout est quasiment rentré dans l’ordre, a précisé la Ville de Wavre.

« Une forte odeur de gaz s’est fait sentir et les habitants ont appelé les secours. Les pompiers et la police locale sont intervenus aux alentours de 7h15 et ont alors déclenché un plan médical d’urgence car une dizaine de personnes étaient intoxiquées au CO. » La vanne extérieure d’arrivée de gaz a directement été coupée et ORES est rapidement arrivé sur place pour détecter l’origine de la panne.

Une vingtaine de personnes ont été évacuées. Une famille de quatre personnes a été admise à la clinique Saint-Pierre d’Ottignies. « Ils vont bien et sont hors de danger. Les autres habitants, une dizaine de personnes, ont été accueillies dans les locaux de la nouvelle maison de repos de Wavre, le temps que le bâtiment soit ventilé et qu’ORES et le chauffagiste travaillent sur les lieux de l’incident », précise la Ville de Wavre.

En début d’après-midi, vers 14h30, les seize personnes qui s’étaient réunies dans le CPAS ont pu regagner leurs habitations respectives.