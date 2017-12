Bruxelles: et si vous parrainiez un "Orig-Ami" au prix de 30 euros pour aider les sans-abris?

« Nous vivons dans l’un des pays les plus confortables du monde. J’accepte difficilement que des êtres humains passent la nuit dans la rue, sur les trottoirs, sous nos fenêtres. A Bruxelles, capitale de l’Europe, 2600 personnes dorment sur le pavé. Le nombre augmente d’année en année. Tels ces accidentés de la vie, chacun d’entre nous pourrait se retrouver à la rue et eux à notre place », déclare Xavier Van der Stappen qui assure le financement et la distribution d’une première série de prototypes d’ORIG-AMI.

Qu’est-ce qu’un ORIG-AMI ?

Une contraction des mots « Original » et « Ami » mais, c’est aussi l’art du pliage.

L’ORIG-AMI est un abri en carton. Il est isolant, protecteur de part sa structure, repliable comme un accordéon, transportable comme un sac à dos et recyclable. L’abri pour sans-abri a été conçu sur le principe des origamis, technique japonaise de pliage du papier. Les plans ont été réalisés par un centre provincial de réinsertion au travail, une cartonnerie a fourni le matériel et CELLMADE, atelier de la prison de Lantin, les a assemblés. Tout un symbole ! Tout cela en un délai très court, après les premiers tests menés à Liège. Pour son créateur, le déclencheur a été le retour du froid et l’augmentation de la pauvreté en Belgique et du nombre de personnes vivant dans la rue.

Pourquoi des ORIG-AMI ?

A Bruxelles-ville, l’utilisation des tentes est interdite. Des sans-abris refusent de se rendre dans les dortoirs des refuges pour des questions de sécurité. Les animaux de compagnie n’y sont pas admis. Les places sont limitées, surtout durant l’hiver. Les abris de carton qu’ils assemblent ne sont pas transportables et les services communaux les embarquent lors des nettoyages.

« L’an prochain, nous espérons produire un nombre important d’ORIG-AMI de seconde génération. Outre un partenariat avec des festivals où les ORIG-AMI pourront être « loués-achetés » par les festivaliers pour être ensuite distribués aux sans-abri, nous recherchons des partenaires et des sponsors. Chacun de nous peut aussi soutenir la démarche en parrainant un ORIG-AMI au prix unitaire de 30€. Actuellement, nous assumons la production sur fonds propres tant que nous pouvons le faire. Je rappelle qu’il est bien triste de devoir se substituer aux services de l’Etat pour venir en aide aux plus vulnérables et aux démunis».

Une présentation suivie d’une distribution d’ORIG-AMI seront organisées le 29 décembre à 11 heures, à la Gare du Nord, devant le bureau B-Post, conjointement avec l’association « L’Appel du Cœur » qui offre des sacs à dos comprenant le nécessaire vital et des repas. Si le concept est adopté par les sans-abri, plusieurs centaines d’ORIG-AMI leurs seront distribués l’an prochain.

Xavier Van der Stappen, président de l’asbl Cultures & Communications, a travaillé à la promotion du droit à la différence et mis sur pied des expositions sur les enjeux de demain. Réalisateur, auteur d’une dizaine d’ouvrages, ethnographe de terrain, il est le concepteur d’ECAR333, le véhicule 100% électrique et belge. Il vient de créer une société en Inde pour produire des véhicules électriques low cost en kit, destinés aux pays émergents.