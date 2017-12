C'est un des plus beaux cirques du monde: 25 x 2 places à gagner!

Rédaction en ligne

Rassemblés à Liège pour le Festival du Cirque, près de 30 artistes venus de tous horizons nous font, cette année encore, l’honneur de se réunir dans un seul but : le dépassement de soi. « Quelles que soient leur nationalité ou leurs convictions philosophiques, ils exercent ensemble, pour notre plus grand plaisir, le plus beau métier du monde », ajoute Stéphane Agnessen, directeur du festival. A cette occasion, cet événement primé à de nombreuses reprises nous a permis de réaliser un reportage fouillé. A découvrir : interview, photos 360º et vidéos. Mais ce n’est pas tout. Nous sommes revenus avec un magnifique cadeau : 25 x 2 places à gagner pour l’un des spectacles les plus époustouflants de la cité ardente.