Péruwelz: Waroux se prend pour Catherine Deneuve (vidéo)

Rédaction en ligne

La conseillère communale de l’opposition à Péruwelz, également députée régionale et sénatrice, a l’habitude de proposer des clips vidéos, plus ou moins drôles, et avec plus ou moins de réussite. Cette fois, elle parodie la « recette du cake d’amour » de Peau d’âne, film dont Catherine Deneuve interprétait le rôle titre.