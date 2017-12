Les faits s’étaient déroulés durant la nuit du 18 au 19 mai 2014 à Liège. Sous l’influence d’alcool et de marijuana, la prévenue s’en était violemment prise à ses enfants et principalement à sa fille aînée âgée de 15 ans. Cette jeune fille avait enduré une nuit d’enfer et avait été tabassée à plusieurs reprises entre 20h00 et 2h00.

La victime avait reçu une multitude de coups de poing, de pied et de balais. Sa mère lui avait coupé les cheveux de manière sauvage avant de l’enduire d’huile. La jeune fille avait aussi été piétinée avant que sa mère ne s’asseye sur elle. Les deux autres enfants de la prévenue, eux aussi ciblés par des coups, avaient exposé que leur sœur avait été tirée au sol par les cheveux alors que sa mère l’utilisait comme serpillère. La victime avait aussi eu la tête frappée contre un mur et avait été réveillée à l’aide d’un seau d’eau jeté sur elle. Elle avait perdu connaissance et crachait du sang à l’arrivée des policiers.

Les policiers avaient constaté que la jeune fille était sous la domination furieuse de sa mère et qu’elle se trouvait dans un état de terreur. Un médecin légiste avait constaté qu’elle présentait des traces de maltraitance infantiles de longue durée.

Le parquet a requis l’internement de la prévenue sur base d’un rapport qui évoque une fragilité psychologique. L’avocat de la prévenue a réclamé l’acquittement en soutenant que sa cliente était en état de déséquilibre au moment des faits mais qu’elle ne le serait plus actuellement.

Le jugement sera prononcé le 19 janvier.