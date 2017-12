Incroyable: la vidéo hallucinante sur la nouvelle façon de réparer les routes à Charleroi

« Je suis contente, aujourd’hui les ouvriers sont venus réparer le trou devant chez moi », confie la riveraine de la rue Terry Mouchon, qui a posté la vidéo sur internet… « On dépose quelques pelletées de macadam sur le trou rempli d’eau et puis une petite marche avant, une petite marche arrière et le tout est bien plat… ou pas. Faut-il en rire ou en pleurer ? »

> La scène surréaliste a été capturée en vidéo, elle est à découvrir ICI

> Du côté de la Ville, on s’explique.